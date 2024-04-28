Грузия нарастила экспорт вина в Россию

Грузинские производители увеличили поставки продукции в Россию. Также растут поставки минеральной воды и сладких газированных напитков.

С января по апрель грузинские производители вина нарастили экспорт в Россию в два раза. Стоит отметить, что Грузия также наращивает объемы поставок минеральной воды и сладких газированных напитков.

«Грузия в январе - апреле 2024 года экспортировала в Россию около 37 тыс. тонн вина, что в 1,9 раза больше аналогичного показателя в 2023 году. Грузия экспортировала в Россию 37,04 тыс. тонн вина на сумму $99,5 млн»

– Национальная служба статистики Грузии.

Экспорт грузинского вина в Россию продолжает расти, привлекая все больше поклонников своего неповторимого вкуса и качества. Цены на грузинское вино остаются достаточно доступными, что делает его привлекательным выбором для потребителей. Широкий выбор, доступность и традиции делают грузинское вино популярным среди российских потребителей.