Вестник Кавказа

Грузия нарастила экспорт вина в Россию

Грузия нарастила экспорт вина в Россию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузинские производители увеличили поставки продукции в Россию. Также растут поставки минеральной воды и сладких газированных напитков.

С января по апрель грузинские производители вина нарастили экспорт в Россию в два раза. Стоит отметить, что Грузия также наращивает объемы поставок минеральной воды и сладких газированных напитков.

«Грузия в январе - апреле 2024 года экспортировала в Россию около 37 тыс. тонн вина, что в 1,9 раза больше аналогичного показателя в 2023 году. Грузия экспортировала в Россию 37,04 тыс. тонн вина на сумму $99,5 млн»

– Национальная служба статистики Грузии.

Экспорт грузинского вина в Россию продолжает расти, привлекая все больше поклонников своего неповторимого вкуса и качества. Цены на грузинское вино остаются достаточно доступными, что делает его привлекательным выбором для потребителей. Широкий выбор, доступность и традиции делают грузинское вино популярным среди российских потребителей.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1375 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Дагестан обеспечит страны ОИС продукцией своих аграриев

Дагестан обеспечит страны ОИС продукцией своих аграриев

Ставрополье нарастит производство и экспорт мяса индейки

Ставрополье нарастит производство и экспорт мяса индейки

Что в Армении дешевле, чем в России?

Что в Армении дешевле, чем в России?

Беларусь построит агрогородок в Карабахе

Беларусь построит агрогородок в Карабахе

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы