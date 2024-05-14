Вестник Кавказа

Токаев выразил соболезнования в связи гибелью руководителя Ирана

Токаев выразил соболезнования в связи гибелью руководителя Ирана
© Фото: Сайт президента России
Лидер Казахстана направил письмо со словами соболезнования народу Ирана в связи с гибелью руководителя страны в авиакатастрофе, которая произошла накануне в воскресенье.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования иранскому народу после гибели руководителя страны Эбрахима Раиси и ряда высокопоставленных лиц.

В своем письме он подчеркнул, что президент Ирана был выдающимся деятелем своего государства, которого будут помнить, как авторитетного политика.

"С глубокой скорбью воспринял новость о гибели президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси и его верных соратников. Ибрахим Раиси – выдающийся государственный деятель, всю свою жизнь беззаветно трудившийся во имя служения интересам иранского государства, повышения благосостояния своего народа, сохранения стабильности в регионе"

- Касым-Жомарт Токаев

Авиакатастрофа с участием президентского вертолета произошла накануне вечером в воскресенье. На борту помимо руководителя ИРИ находился министр иностранных дел страны Хусейн Амир Абдоллахиян и ряд высокопоставленных лиц республики. Всего в происшествии погибло 9 человек.

В Иране был объявлен пятидневный траур.

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