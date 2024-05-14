Путин позвонил в Иран

Российский лидер Владимир Путин провел телефонную беседу с первым вице-президентом Исламской Республики Иран Мохаммадом Мохбером, пишет пресс-служба Кремля.
Глава государства выразил глубокие соболезнования верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, первому вице-президенту, а также всему народу ИРИ в связи с гибелью президента страны Эбрахима Раиси.
Путин отметил, что хорошо знал президента Ирана и ценил его как надежного партнера, который внес неоценимый личный вклад в развитие отношений Москвы и Тегерана.
Мохбер выразил признательность за слова сочувствия и поддержки. Стороны подчеркнули настрой на дальнейшее укрепление взаимодействие России и Ирана.
Гибель президента Ирана
Напомним, 19 мая вертолет с президентом Ирана на борту совершил жесткую посадку в горной местности в провинции Восточный Азербайджана. В результате погибли глава государства, министр иностранных дел ИРИ и другие члены делегации.