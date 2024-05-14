Путин позвонил в Иран

Владимир Путин поговорил по телефону с первым вице-президентом Ирана. Он выразил соболезнования в связи с гибелью Эбрахима Раиси.

Российский лидер Владимир Путин провел телефонную беседу с первым вице-президентом Исламской Республики Иран Мохаммадом Мохбером, пишет пресс-служба Кремля.

Глава государства выразил глубокие соболезнования верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, первому вице-президенту, а также всему народу ИРИ в связи с гибелью президента страны Эбрахима Раиси.

Путин отметил, что хорошо знал президента Ирана и ценил его как надежного партнера, который внес неоценимый личный вклад в развитие отношений Москвы и Тегерана.

Мохбер выразил признательность за слова сочувствия и поддержки. Стороны подчеркнули настрой на дальнейшее укрепление взаимодействие России и Ирана.

Гибель президента Ирана

Напомним, 19 мая вертолет с президентом Ирана на борту совершил жесткую посадку в горной местности в провинции Восточный Азербайджана. В результате погибли глава государства, министр иностранных дел ИРИ и другие члены делегации.