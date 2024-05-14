Вертолет президента Раиси был неисправен - СМИ

Причиной крушения вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, стала техническая неисправность летательного аппарата, передает иранское информационное агентство IRNA.
"Раиси принял мученическую смерть в воскресенье, 19 мая 2024 года, в результате крушения вертолета, произошедшего из-за технической неисправности вертолета"
- иранские СМИ
Ранее на месте катастрофы работала высокопоставленная комиссия, которая была назначена для расследования причин крушения вертолета с президентом Эбрахимом Раиси главой генштаба ВС Ирана Мохаммадом Багери назначил комиссию для расследования на месте происшествия, передает иранское информационное агентство Tasnim.
Напомним, накануне вертолет с президентом Ирана на борту совершил жесткую посадку в горной местности в провинции Восточный Азербайджан. В результате катастрофы погибли глава государства, министр иностранных дел ИРИ и другие члены делегации и пилоты воздушного судна.