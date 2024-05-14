Вестник Кавказа

Вертолет президента Раиси был неисправен - СМИ

Вертолет президента Раиси был неисправен - СМИ
© Фото: ИРНА
Катастрофа с вертолетам президента Ирана Эбрахима Раиси произошла из-за технической неисправности воздушного судна, сообщили иранские СМИ первые выводы экспертов, расследующих причины его крушения.

Причиной крушения вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, стала техническая неисправность летательного аппарата, передает иранское информационное агентство IRNA.

"Раиси принял мученическую смерть в воскресенье, 19 мая 2024 года, в результате крушения вертолета, произошедшего из-за технической неисправности вертолета"

- иранские СМИ

Ранее на месте катастрофы работала высокопоставленная комиссия, которая была назначена для расследования причин крушения вертолета с президентом Эбрахимом Раиси главой генштаба ВС Ирана Мохаммадом Багери назначил комиссию для расследования на месте происшествия, передает иранское информационное агентство Tasnim.

Напомним, накануне вертолет с президентом Ирана на борту совершил жесткую посадку в горной местности в провинции Восточный Азербайджан. В результате катастрофы погибли глава государства, министр иностранных дел ИРИ и другие члены делегации и пилоты воздушного судна.

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