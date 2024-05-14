Вестник Кавказа

Давиташвили пообещал жителям Грузии стабильность лари

Давиташвили пообещал жителям Грузии стабильность лари
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Временные колебания курса лари и цен на акции грузинских компаний, вызванные действиями оппозиции, не приведут к кризису экономики страны и не скажутся на покупательной способности граждан, заверил вице-премьер Грузии.

Финансовая система Грузии останется устойчивой, а курс грузинского лари будет стабильным, несмотря на заявления оппозиции, заявил сегодня вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили

"Наши банковская и финансовая системы, а также экономические процессы сегодня здоровы, финансовые институты устойчивы, и, разумеется, население также имеет свой опыт, и оно не так легко манипулируемо выступлениями оппонентов. Исходя из этого, мы увидим как и обменный курс будет стабильным, так и финансовая система сохранит устойчивость"

- Леван Давиташвили

Оппозиция страны в последнее время активно вещает о приближающемся кризисе грузинской экономики на фоне принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", приводя в пример обесценивание национальной валюты, потерявшей за прошедшую неделю почти 2% своей стоимости, а также резкое курса акций двух крупнейших банков Грузии – TBC и "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже на 15 и 20% за день, передает Sputnik Грузия.

Давиташвили назвал заявления оппозиции попыткой посеять панику и нанести вред интересам страны, отметив, что это - целенаправленная дезинформация инвесторов, имеющая целью повлиять на экономические процессы.

Ранее Давиташвили сообщил, что за минувшую неделю курс лари по отношению к доллару потерял 6 тетри и снизился до 2,73 лари за 1$, однако Нацбанк Грузии продал $60 млн, чтобы стабилизировать его курс. При этом министр отметил, что объективных оснований для ослабления экономики Грузии нет.

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