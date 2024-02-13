В Джебраильский район переселятся более 3 тыс человек

В четыре населенных пункта Джебраильского района на первом этапе будут переселены более 3 тыс человек. Села, в которые произойдет переселение, были заложены главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Свыше 3 тыс человек будут переселены в Джебраильский район по программе переселения во время первого этапа. Информация об этом была озвучена глава отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Ильхамия Рзаева.

Ранее сообщалось, что фундаменты четырех новых сел были заложены главой Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в субботу 18 мая.

По информации Рзаевой, на территории села Бёюк-Марджанлы будут построены почти 150 домов, в которые переселятся более 500 человек.

“Будут построены двух -, трех -, четырех- и пятикомнатные дома. Согласно генплану, общая площадь села составит 362 га. Также в селе Бёюк Марджанлы будут построены две школы и пять детских садов”

- Ильхамия Рзаева

Также она добавила, что в населенном пункте Кархулу власти планируют возвести почти 1000 частных и много квартирных домов для 4,4 тыс жителей.

Кроме этого, село обзаведется четырьмя детски домами и двумя школами.

В селе Сарыджаллы построят 242 жилых дома, в которые въедут более тысячи человек.

Как рассказала Рзаева, в населенном пункте Машанлы к 20240 году возведут 590 домов для 2360 переселенцев.