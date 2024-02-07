Поселок Кяркиджахан в Карабахе примет первых переселенцев в 2024 году

Азербайджан продолжает восстанавливать освобожденные территории. Возвращение граждан в родные места в этом году будет продолжено, первые переселенцы вернутся в поселок Кяркиджахан в Карабахе.

До конца года азербайджанцы, много лет назад уехавшие из Карабаха из-за оккупации, начнут возвращаться в поселок Кяркиджахан города Ханкенди.

Председатель Государственного комитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев 13 февраля принял группу вынужденных переселенцев из поселка Кяркиджахан.

Рзаев дал участникам встречи подробную информацию о состоянии выполнения задач, поставленных президентом Ильхамом Алиевым в связи с восстановлением освобожденных территорий и возвращением вынужденных переселенцев в родные края. Председатель сообщил, что первая группа переселенцев сможет вернуться в Кяркиджахан уже в 2024 году.