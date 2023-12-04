Азербайджан вложил в возрождение Карабаха и Восточного Зангезура $3,8 млрд в прошлом году

Общая сумма инвестиций в возрождение Карабаха и Восточного Зангезура в Азербайджане составила $3,8 млрд – на 55% выше показателей 2022 года.

Госкомстат Азербайджана раскрыл суммарные инвестиции в основной капитал в развитие Карабахского и Восточно-Зангезурского экономического районов Азербайджана. В прошлом году они составили порядка $3,8 млрд – на 55,7% выше, чем в 2022 году.

Инвестиции в Карабах

В Карабахский экономический район было вложено более 2,4 млрд манатов (12% всех инвестиций, из них 2,3 млрд потрачено на строительно-монтажные работы. Капвложения в Карабах выросли почти на 30%, в строительно-монтажные – на 27,8%.

Больше всего средств было вложено в Физулинский район – свыше 677 млн манатов. Далее идут Шушинский район (623 млн) и Агдамский (568 млн).

Сколько было вложено в Восточный Зангезур?

Инвестиции в основной капитал Восточно-Зангезурского района в прошлом году составили почти 4 млрд манатов – 19,5% всех инвестиций в основной капитал по стране. Из них 3,7 млрд – инвестиции в строительно-монтажные работы.

Основная часть вложений была вложена в Лачинский район – 1,5 млрд манатов. Далее расположились Кельбаджарский район (879,5 млн) и Джебраильский (639,2 млн).

Как Азербайджан возрождает Карабах?

Главный редактор МИА "Тренд" Эмин Алиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал, на какие цели в первую очередь направляется финансирование проектов возрождения Карабаха и Восточного Зангезура.

"В первую очередь финансируется восстановление инфраструктуры, которой там почти нет. Собственно, с самого освобождения Карабаха и Восточного Зангезура основной акцент делается на обеспечение технических условий для строительства жилья и возвращения домой вынужденных переселенцев. Чтобы люди могли туда вернуться, нужно решить сразу несколько достаточно масштабных задач, включая строительство дорог и коммуникаций, таких как водопровод, электричество и газоснабжение. Уже это – огромный объем работы, который осуществляется уже более 3 лет", - прежде всего сказал он.

"Также на освобожденных территориях создаются рабочие места, чтобы возвращающиеся граждане были обеспечены работой. Для этого вкладываются инвестиции в промышленное производство, в сельское хозяйство и так далее. Таковы основные статьи расходов тех средств, которые направлялись на освобожденные территории. И, конечно, финансируется в первоочередном порядке разминирование территорий. Для того, чтобы все, описанное выше, реализовать, нужно добиться, чтобы земля, где ведется стройка и куда возвращаются люди, был безопасна. Пока там не будет безопасно, не завершится строительство коммуникации и жилья и не будут созданы рабочие места, люди не смогут туда вернуться", - отметил Эмин Алиев.

"В тех населенных пунктах, куда уже вернулись бывшие беженцы и вынужденные переселенцы – в Зангиланском районе, в Шуше, в Ханкенди, в Физули, в Лачине – эти задачи были решены, поэтому началось возвращение жителей. Что касается остальных освобожденных территорий, включая Кельбаджарский район и Губадлинский район, по мере завершения описанных мной работ туда тоже начнут возвращаться люди. Собственно, можно уже уверенно говорить, что в текущем году основные направления расходования средств на восстановление Карабаха, Восточного Зангезура останутся теми же, что и в прошлые годы", - подчеркнул главный редактор МИА "Тренд".

Эксперт обратил внимание, что в действительности финансирование проектов Карабаха и Восточного Зангезура заметно выше, чем $3,8 млрд в год. "Нужно понимать, что в Карабахе и Восточном Зангезуре работают частные инвесторы. В Агдаме есть свободная экономическая зона, куда активно идут частные инвестиции. Суммарно речь идет о заметно больших деньгах, вложенных в освобожденные земли в прошлом году. $3,8 млрд – это только госинвестиции напрямую из бюджета. Государство проводит коммуникации, обеспечивает электроэнергию, дорогу и безопасность на какой-то территории, где частный предприниматель хочет стартовать производство, а дальше он дополнительно вкладывается в ее развитие. Я уверен, что и в этом году, и далее цифры будут увеличиваться по объему средств, которые направляются на восстановление", - заключил Эмин Алиев.