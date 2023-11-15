Карабахский университет обучит специалистов по туризму

В Карабахском университете будут обучаться будущие специалисты в сфере туризма.

Будущих специалистов в туристической сфере будут обучать в Карабахском университете. Такое заявление сделал глава Госагентства по туризму Азербайджанской Республики Фуад Нагиев в ходе своего выступления на встрече образовательных учреждений, которые специализируются на туризме, стран-членов ОЭС.

Он подчеркнул, что квалифицированные специалисты в сфере туризма всегда остаются востребованными.

" В настоящее время в ведении агентства находятся три учебных заведения, где обучают по специальностям в сфере туризма – университет, колледж и профессионально-техническое училище. В целом же в Азербайджане сфере туризма обучаются в 17 высших учебных заведениях”

– Фуад Нагиев

Ранее отмечалось, что Карабахский университет будет открыт в Ханкенди. В конце ноября глава Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ о его основании. Кабинету министров было поручено разработать устав вуза и решить организационные вопросы.