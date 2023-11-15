Вестник Кавказа

Карабахский университет обучит специалистов по туризму

Карабахский университет обучит специалистов по туризму
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Карабахском университете будут обучаться будущие специалисты в сфере туризма.

Будущих специалистов в туристической сфере будут обучать в Карабахском университете. Такое заявление сделал глава Госагентства по туризму Азербайджанской Республики Фуад Нагиев в ходе своего выступления на встрече образовательных учреждений, которые специализируются на туризме, стран-членов ОЭС. 

Он подчеркнул, что квалифицированные специалисты в сфере туризма всегда остаются востребованными. 

" В настоящее время в ведении агентства находятся три учебных заведения, где обучают по специальностям в сфере туризма – университет, колледж и профессионально-техническое училище. В целом же в Азербайджане сфере туризма обучаются в 17 высших учебных заведениях”

– Фуад Нагиев 

Ранее отмечалось, что Карабахский университет будет открыт в Ханкенди. В конце ноября глава Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ о его основании. Кабинету министров было поручено разработать устав вуза и решить организационные вопросы.

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