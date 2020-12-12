В Ханкенди откроют Карабахский университет

Глава Азербайджанской Республики подписал распоряжение о создании Карабахского университета. Вуз будет открыт в Ханкенди.

В Карабахском экономическом районе будет основано высшее учебное заведение. Распоряжение об открытии Карабахского университета подписал лидер страны Ильхам Алиев. Текст документа был размещен на сайте президента Азербайджанской Республики.

Отмечается, что университет откроется на основе вуза, находящегося в городе Ханкенди. На его базе будет организовано юридическое лицо "Карабахский университет" при Минобразования АР.

В ближайшее время власти создадут устав университета.

Кроме этого, кабинет министров согласует бюджет, который будет выдел на создание учебного заведения. Будут решены вопросы, связанные с местом постройки вуза, общежитий, и спортивных площадок.