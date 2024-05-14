Президенты Азербайджана и Турции провели телефонный разговор

Президент Турции позвонил президенту Азербайджана. Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев обсудили двусторонние, региональные и глобальные вопросы.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор.

В ходе беседы главы государств рассмотрели двусторонние отношения. Кроме того, лидеры Азербайджана и Турции затронули темы, связанные с процессами в регионе и в мире.

Эрдоган выразил удовлетворение тем, что мирный процесс между Баку и Ереваном продвигается в позитивном ключе. Президент Турции уточнил, что Анкара внимательно следит за ним.

Турецкий лидер обратил внимание на то, что справедливый и прочный мир, который воцарится в регионе, обеспечит новую атмосферу как и для Азербайджана и для Армении, а также для других стран региона.

Алиев и Эрдоган поговорили о дальнейшем сотрудничестве.

Разговор состоялся по инициативе турецкого президента.