Президент Ирана упокоится в Тебризе

В Тебризе 21 мая состоятся церемония прощания с президентом Ирана. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза.

Церемония прощания с президентом Ирана и всеми погибшими при крушении вертолета пройдут во вторник, 21 мая, в Тебризе.

«Церемония похорон президента и сопровождавших его людей состоится завтра в Тебризе»

– глава политического управления администрации провинции Восточный Азербайджан Хасан Хакикиян.

По его словам, в ближайшее время будет проводиться судебно-медицинская экспертиза. Напомним, что накануне вертолет на борту которого находился президент Ирана и глава внешнеполитического ведомства страны совершил жесткую посадку. В результате все, кто находился на борту вертолета, погибли.