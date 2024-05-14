Вестник Кавказа

Президент Ирана упокоится в Тебризе

Президент Ирана упокоится в Тебризе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Тебризе 21 мая состоятся церемония прощания с президентом Ирана. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза.

Церемония прощания с президентом Ирана и всеми погибшими при крушении вертолета пройдут во вторник, 21 мая, в Тебризе.

«Церемония похорон президента и сопровождавших его людей состоится завтра в Тебризе»

– глава политического управления администрации провинции Восточный Азербайджан Хасан Хакикиян.

По его словам, в ближайшее время будет проводиться судебно-медицинская экспертиза. Напомним, что накануне вертолет на борту которого находился президент Ирана и глава внешнеполитического ведомства страны совершил жесткую посадку. В результате все, кто находился на борту вертолета, погибли.

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