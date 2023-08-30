Купальный сезон в олимпийском бассейне в Сухуме начнется позже

Запуск купального сезона в Сухумском бассейне переносится из-за неподходящей погоды. Из-за похолоданий вода в олимпийском бассейне не успевает прогреться к назначенной дате.

Олимпийский бассейн в Сухуме заработает на несколько дней позже запланированного срока, рассказал директор компании "Аквастрой" Олег Юрченко.

Он пояснил, что бассейн открывают после того, как температура воды в нем достигает +25 градусов. Предполагалось, что она прогреется к 20-25 мая. Однако из-за похолоданий открытие сезона приходится сдвинуть на 1 июня, передает Sputnik Абхазия.

Ранее Юрченко анонсировал проведение в сезоне-2024 занятий для детей и аквааэробики для женщин, пригласив на них всех желающих.

Олимпийский бассейн в Сухуме

Знаменитый Сухумский олимпийский бассейн был построен в 1980 году в Центральном районе на берегу Черного моря. Его открытие было приурочено к Олимпиаде в Москве.

Во время событий 1990-х годов бассейн оказался разрушен. Спустя годы его восстановили, официальное открытие олимпийского бассейна после реконструкции прошло 5 июля 2022 года.

У бассейна нет системы подогрева, поэтому он работает исходя из погоды.