Вестник Кавказа

Времена переворотов для Турции остались позади – Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Госперевороты больше не угрожают Турции – время, когда их попытки были возможны, осталось позади, заявил президент страны. Ранее СМИ сообщали о попытках заговора против Эрдогана, которые были вскрыты среди правоохранителей.

Заговорщики больше не смогут воспользоваться возможностями для переворота в Турции, теперь это невозможно, заявил президент страны.

По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, основа безопасности в обществе – это чувство справедливости: чем более высок ее уровень, тем более мирно существование нации.

"В нашей борьбе за укрепление национальной воли мы также свели счеты с традицией переворотов в нашей стране"

– турецкий лидер

Эрдоган обратил внимание на наказания, которые понесут причастные к попыткам заговора. Он заверил, что турецкие власти будут бороться с запрещенной в Турции FETO до тех пор, пока последний последователь этого общества не понесет ответственности.

Президент указал, что ни исполнительная власть, ни суды никогда не колеблются, если надо остановить руки противников, которые стремятся уничтожить демократию, и если такая необходимость возникнет снова, то промедлений не будет и в этот раз.

"Времена, когда те, чья обязанность – обеспечивать мир, ждали, пока созреют условия для государственного переворота, остались позади"

– Эрдоган

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