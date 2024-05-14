В парламенте Грузии намерены преодолеть вето президента

Скандальный закон об иноагентах был принят парламентом республики в прошлый вторник. В конце недели президент наложила на него вето.

Парламент Грузии нацелен на то, чтобы преодолеть вето президента страны Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах. Такое заявление сделал 20 мая спикер законодательного органа.

"Конечно же, парламент преодолеет это вето [на закон об иноагентах], так как это еще раз показывает, что закон является грузинским"

– Шалва Папуашвили

Он напомнил, что вето президента сначала рассмотрит комитет по юридическим вопросам. После этого его вынесут на пленарное заседание для голосования.

Закон об иноагентах в Грузии

Данный закон был принят парламентом страны в третьем чтении в прошлый вторник. Через несколько дней президент наложила на него вето, как как, по ее словам, этот документ не соответствует европейским стандартам, а улучшить его невозможно.