Назначен и.о. главы МИД Ирана

И.о. главы МИД Ирана стал заместитель погибшего министра Али Багери Кяни. В свою очередь, замглавы МИД России заверил, что Москва выполнит все достигнутые с Тегераном договоренности.

Исполняющим обязанности главы иранского внешнеполитического ведомства стал заместитель министра Али Багери Кяни. Назначение было произведено после гибели его главы МИД ИРИ Хосейна Абдоллахиана.

«После мученической гибели главы МИД Ирана Хосейна Амир Абдоллахиана с одобрения правительственной коллегии исполняющим обязанности министра избран заместитель Али Багери»

– IRNA

В свою очередь, замглавы МИД России заявил, что Москва продолжит развивать взаимодействие с иранской стороной. Также дипломат подчеркнул, что Россия выполнит все достигнутые с Ираном договоренности.