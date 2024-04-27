Центр экзаменов по русскому языку для иностранцев заработал в СКФО

На Северном Кавказе открылся государственный центр, где иностранцы могут продемонстрировать свое знание русского языка, чтобы потом получить патент или вид на жительство.

Центр сдачи экзаменов, с помощью которых иностранные граждане подтверждают знание русского языка, начал действовать на базе вузов, которые являются партнерами СКФУ, рассказали в пресс-службе вуза.

В сообщении отмечается, что иностранцы сдают не только русский язык, но и историю России. Кроме того, проверяется, насколько хорошо они знают основы законодательства.

"СКФУ определен опорным вузом на Северном Кавказе для реализации задачи аттестации иностранных граждан с целью получения патента, разрешения на временное проживание или вида на жительство"

– пресс-служба

В вузе напомнили, что ранее такие экзамены могли организовать коммерческие площадки. От этой практики было решено отказаться, и теперь их могут проводить только получившие разрешение университеты. Новые площадки заработали с 1 мая, они были созданы во всех российских городах.

"Опорным центром для проведения тестирования для мигрантов на Северном Кавказе назначен Северо-Кавказский федеральный университет, заключивший соглашения с партнерскими вузами. Он и будет отвечать за контроль качества экзаменов"

– пресс-служба

Центры сдачи экзаменов открыты в семи регионах Северного Кавказа. В частности, они работают в Ставрополе и Пятигорске.