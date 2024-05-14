Москвичи несут цветы к посольству Ирана

В Москве посольство Ирана сегодня приспустило флаг в связи с гибелью при крушении вертолета президента Раиси. Также в катастрофе погиб главы МИД ИРИ. Сегодня к посольству в Москве несут цветы, в Иране объявлен траур.

На здании иранского посольства в России 20 мая приспустили флаг из-за траура по президенту Эбрахиму Раиси и главе МИД Исламской Республики Хосейну Амиру Абдоллахияну.

Раиси погиб накануне вечером, вертолет совершил жесткую посадку в горах, никто не выжил, на борту находились девять человек, в том числе ряд официальных лиц. Сегодня лидеры всего мира выражают Тегерану соболезнования, дипмиссии приспускают флаги, соболезнуя Ирану.

В Москве к зданию посольства на Покровском бульваре сегодня несут цветы. Утром 20 мая смерть главы государства и главы МИД ИРИ была официально подтверждена.

В Иране в связи с произошедшим объявлен пятидневный траур.