Опознаны тела всех погибших при крушении вертолета с Раиси

Спасатели опознали тела всех погибших при крушении вертолета с президентом Ирана. Тела переданы бригадам скорой помощи и доставлены в Тебриз.

Иранское издание Tasnim со ссылкой на главу Организации по ЧС ИРИ Мохаммада Хасана Нами сообщило об опознании тел всех погибших при крушении вертолета с иранским президентом Эбрахимом Раиси.

Руководитель заявил, что спасатели опознали тела погибших несмотря на то, что они были сожжены. Он подчеркнул, что тела передали скорой и доставили в Тебриз.

Отмечается, что эксперты не будут проводить генетическую экспертизу, поскольку тела погибших полностью идентифицированы.

Гибель президента Ирана

Напомним, в результате крушения вертолета в горной части в иранской провинции Восточный Азербайджан погиб иранский президент Эбрахим Раиси.

Вместе с главой государства находился и руководитель МИД ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиян. Всего на борту присутствовало 9 человек.

Слова соболезнования выразили президенты России, Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана и ряда других государств.