Вашингтон готовит санкции против правительства Грузии - СМИ

В США готовят законопроект о введении санкций в отношении грузинских чиновников, связанных с законом об иноагентах в Грузии. Если санкции будут введены, первым лицам Грузии грозит отказ на визы в США, заморозка активов и рестрикции против их родных.

В Вашингтоне уже сегодня может быть представлен законопроект о санкциях против политиков Грузии, которые ответственны за принятие закона об иноагентах, передает со ссылкой на документ газета Politico.

Проект закона о санкциях из-за закона об иноагентах в Грузии подразумевает заморозку счетов, запрет на американские визы грузинского руководства, а также ограничениях против их семей. Кроме того, запланированы рестрикции против МВД Грузии в связи с разгонами акций протеста.

Документ о санкциях против правительства Грузии могут представить в Конгрессе США 20 мая. США готовят рестрикции в связи с тем, что закон "О прозрачности иностранного влияния" наносит "ущерб демократии, правам человека и безопасности Грузии".