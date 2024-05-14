Евросоюз выразил соболезнования Ирану

Власти Европейского союза выразили слова соболезнования Ирану в связи с гибелью руководителя страны и членов делегации.

Председатель Европейского союза Шарль Мишель опубликовал в своем аккаунте в соцсети "Х" слова соболезнования Исламской Республике Иран в связи с гибелью президента страны Эбрахима Раиси, пассажиров и экипажа вертолета, который разбился накануне в воскресенье на границе Ирана и Азербайджана.

"ЕС выражает глубокие соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД Хосейна Амира Абдоллахияна, а также членов их делегации и экипажа вертолета. Мы мыслями с семьями погибших"

– Шарль Мишель

Крушение борта произошло в 30 км от границы Азербайджанской Республики после того, как иранская делегация возвращался из АР, где проходило открытие гидроузла на реке Араз во глава с лидером страны Ильхамом Алиевым.

На борту вертолета помимо руководителя ИРИ находился глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд высокопоставленных лиц страны. Всего в авиакатастрофе погибли 9 человек.

Власти Ирана объявили в стране общенациональный траур по погибшим в крушении вертолета.