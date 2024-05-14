Вестник Кавказа

В Ногинске загорелась кровля здания фабрики

В Ногинске загорелась кровля здания фабрики
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В подмосковном Ногинске сегодня вечером вспыхнула крыша фабрики: как полагают спасатели, площадь возгорания может достигать трех тысяч квадратных метров – подробности пока не сообщаются.

Кровля и складское помещение здания фабрики горит в подмосковном Ногинске, сообщили экстренные службы.

"Город Ногинск, улица 3-го Интернационала, напротив дома 177 здание фабрики. Горит кровля здания. На первом этаже находится складское помещение"

- МЧС Московской области

Площадь возгорания уточняется, сведений о жертвах и пострадавших пока не поступало, передает "АиФ-Москва".

По данным РЕН ТВ, площадь пожара может достигать 3000 кв. м На опубликованных телеканалом кадрах видны огромные клубы дыма и вырывающееся из крыши здания пламя.

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