В Стамбул запустят прямой рейс из Нижнего Новгорода

Авиаперевозка в Стамбул из России растет к летнему сезону. О возобновлении рейса Нижний Новгород-Стамбул сообщает Red Wings.

Российский перевозчик Red Wings с 1 июня начнет выполнять прямые авиарейсы между Нижним Новгородом и Стамбулом.

Самолеты типа Superjet 100 будут летать на данном направлении раз в неделю - вечером в субботу с начала лета. Вылет из Нижнего Новгорода будет совершаться в 17:55, в обратном направлении - в 23:50.

Перевозчик выполнял рейсы между двумя городами прошлым летом, на лето 2024 года было также решено включить рейс в Стамбул в расписание нижегородского аэропорта.