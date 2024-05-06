Вестник Кавказа

В Стамбул запустят прямой рейс из Нижнего Новгорода

В Стамбул запустят прямой рейс из Нижнего Новгорода
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиаперевозка в Стамбул из России растет к летнему сезону. О возобновлении рейса Нижний Новгород-Стамбул сообщает Red Wings.

Российский перевозчик Red Wings с 1 июня начнет выполнять прямые авиарейсы между Нижним Новгородом и Стамбулом.

Самолеты типа Superjet 100 будут летать на данном направлении раз в неделю - вечером в субботу с начала лета. Вылет из Нижнего Новгорода будет совершаться в 17:55, в обратном направлении - в 23:50.

Перевозчик выполнял рейсы между двумя городами прошлым летом, на лето 2024 года было также решено включить рейс в Стамбул в расписание нижегородского аэропорта.

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