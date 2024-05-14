Токаев назвал Казахстан надежным партнером Китая

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с руководителем китайской дипломатии Ваном И, пишет пресс-служба Акорды.
В ходе встречи глава государства назвал Казахстан надежным партнером Китая и отметил, что Астана делает все для реализации достигнутых ранее договоренностей.
Он также подчеркнул важную роль китайской дипломатии в мировой политике, которая, добавил Токаев, формирует глобальную повестку дня и вносит вклад в поддержание мира и стабильности.
Президент отметил, что Китай остается лидером во многих сферах. Казахстанский лидер добавил, что взаимоотношения и сотрудничество Пекина и Астана устремлены вперед.
В свою очередь Ван И поблагодарил Токаев за гостеприимство и передал от имени председателя КНР Си Цзиньпина наилучшие пожелания.
Отмечается, что стороны обсудили перспективы укрепления двустороннего взаимодействия в ряде сфер, а также возможности расширения контактов.