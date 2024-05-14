Президент Казахстана встретился с министром иностранных дел КНР. Токаев назвал Казахстан надежным партнером Китая и подчеркнул важную роль Пекина в мировой политике.

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с руководителем китайской дипломатии Ваном И, пишет пресс-служба Акорды.

В ходе встречи глава государства назвал Казахстан надежным партнером Китая и отметил, что Астана делает все для реализации достигнутых ранее договоренностей.

Он также подчеркнул важную роль китайской дипломатии в мировой политике, которая, добавил Токаев, формирует глобальную повестку дня и вносит вклад в поддержание мира и стабильности.

Президент отметил, что Китай остается лидером во многих сферах. Казахстанский лидер добавил, что взаимоотношения и сотрудничество Пекина и Астана устремлены вперед.

В свою очередь Ван И поблагодарил Токаев за гостеприимство и передал от имени председателя КНР Си Цзиньпина наилучшие пожелания.

Отмечается, что стороны обсудили перспективы укрепления двустороннего взаимодействия в ряде сфер, а также возможности расширения контактов.