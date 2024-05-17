Вестник Кавказа

Простые упражнения от боли в спине. Здоровый позвоночник. Доктор Длин

В программе "На здоровье", медицинский журналист Елена Войцеховская и приглашенные гости говорят о том, как поддержать и укрепить здоровье! Экспертами программы станут иммунологи, кардиологи, диетологи, гастроэнтерологи, психологи.

В этом выпуске невролог, мануальный терапевт, остеопат, Сергей Длин расскажет о том, кому не нужна операция на грыже диска. Мы узнаем, почему и как образуется грыжа и как можно ее избежать. Прямо в студии мы сделаем простые упражнения, благодаря которым поймём, какой отдел позвоночника работает неправильно. Также доктор покажет три простых упражнения, которые помогут снять напряжение и боль в шее.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1050 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Названы 7 полезных продуктов для печени

Названы 7 полезных продуктов для печени

Мужское здоровье. Простатит и тестостерон. Симптомы, Лечение, Профилактика! Дзидзария

Мужское здоровье. Простатит и тестостерон. Симптомы, Лечение, Профилактика! Дзидзария

Названы простые приемы биохакинга для молодости и ясности сознания

Названы простые приемы биохакинга для молодости и ясности сознания

Детокс организма. Диета для аллергиков. Марина Розенштейн | На здоровье!

Детокс организма. Диета для аллергиков. Марина Розенштейн | На здоровье!

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы