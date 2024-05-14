Отели Абхазии готовы к летнему сезону и приему россиян

В Абхазии в последние годы появились отели, работающие круглый год, другие туристические объекты сейчас завершают подготовку к курортному сезону и приему гостей, рассказала глава "Абхазского союза туризма".

Президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина рассказала о том, как готовятся к началу летнего сезона отели Абхазии.

По ее словам, в республике с каждым годом улучшается инфраструктура.

"Инфраструктура налаживается <…> Заканчиваются стройки, которые должны были закончиться, чистятся территории"

– Калягина

Она сообщила в эфире радио Sputnik о том, что в Абхазии появились отели, готовые принимать гостей круглый год, а те объекты, что работают сезонно, также завершают подготовительные работы раньше, некоторые отели уже сегодня готовы принимать российских туристов.