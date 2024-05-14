Иран просил помощи США после крушения вертолета с Раиси – Госдеп

Тегеран обратился к Вашингтону за помощью после авиакатастрофы президентского вертолета, об этом сообщили в Госдепе. В ведомстве уточнили, что просьба не могла быть удовлетворена по объективным причинам.

Власти Ирана попросили Америку предоставить помощь после того, как разбился вертолет с президентом на борту. Об этом рассказал глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.

"Иранское правительство обратилось к нам за помощью, мы ясно дали им понять, что предложим помощь, как мы поступили бы в ответ на любой запрос иностранного правительства в такого рода ситуации"

– дипломат

Однако, по словам Миллера, в итоге американская сторона все не сумела оказать. Говоря о причинах, он в общих словах сказал, что они были по большей части "материально-техническими".

По ситуации с крушением президентского вертолета высказались и в Белом доме. В американской администрации, в частности, прокомментировали выраженные в связи с трагедией соболезнования, пояснив, что это обычная практика.

В сообщении уточняется, что, несмотря на все события, позиция США по Ирану не изменилась.

Кроме того, в Белом доме опровергли высказывавшееся обвинение, согласно которому настоящей причиной гибели президента и других чиновников могли стать санкции США против Ирана, которые блокировали поставки запчастей, из-за чего мог выйти из строя вертолет Эбрахима Раиси.