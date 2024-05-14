Потерпевший крушение вертолет Раиси не подавал аварийных сигналов

Вертолет, на котором летели президент и глава МИД Ирана и который разбился накануне, не подавал аварийного сигнала, заявил глава Минтранса Турции. По его словам, это означает, что сигнальная система была отключена или ее не было вовсе.

От потерпевшего крушение накануне вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси не поступало аварийных сигналов, заявил глава Минтранса Турции.

Абдулькадир Уралоглу пояснил, что место авиакатастрофы входит в зону ответственности турецкой стороны за поиск и спасение, поэтому турецкие специалисты отслеживают сигналы, которые подают воздушные (а также морские) суда.

"В первую очередь мы следили за тем, подавал ли вертолет сигнал. Мы немедленно связались с иранской стороной, но, к сожалению, определили, что, вероятно, сигнальная система была отключена или ее не было"

– Уралоглу

Причина крушения вертолета Раиси

Точная причина трагедии пока не установлена. Создана государственная комиссия, которая проведет расследование. Как передает иранский гостелеканал IRIB, она уже прибыла на место ЧП.

Несколько предварительных версий уже были озвучены. Так, посол ИРИ в Минске Алиреза Санеи предположил, что крушение случилось из-за сильнейшего тумана, который опустился в то время на местность. Агентство IRNA, не уточняя подробностей, заявляет, что вертолет разбился из-за технической неисправности.