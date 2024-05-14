Вестник Кавказа

Раиси будет похоронен в родном Мешхеде - СМИ

Раиси будет похоронен в родном Мешхеде - СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Церемония прощания с Раиси и всеми погибшими при крушении вертолета пройдет завтра в Тебризе. После этого тело иранского президента самолетом доставят в его родной город - Мешхед, передают местные СМИ.

Президент Ирана Эбрахим Раиси будет похоронен в родном городе, его тело перевезут туда после церемонии прощания в Тебризе, сообщает агентство Fars.

Раиси погиб при крушении вертолета в горах накануне вечером, причиной ЧП называют погодные условия. Всего в вертолете находились девять человек, выживших нет.

"Завтра в 9.00 (8.30 мск) тело... Раиси и его спутников будет сопровождено... в аэропорт, оттуда его доставят в Мешхед"

– информационное агентство

Вопрос о похоронах погибшего главы государства обсуждался сегодня в родном городе Раиси Мешхеде. Было решено, что президент будет похоронен на родине. Также в его часть в городе будет названа площадь или одна из главных улиц, сообщает иранское агентство Tasnim.

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