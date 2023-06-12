В Дагестане будут готовить специалистов по логистике и туризму

Опубликовано: 7:19, 12 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В скором времени в Дагестане заработает инженерная школа, которая будет создана на базе местных вузов. Она будет готовить специалистов в промышленности и сельском хозяйстве, а также профессионалов в сферах логистики и туризма.

Инженерная школа, которая будет готовить профессионалов в промышленности, в отрасли сельского хозяйства, а также в сферах логистики и особенно важного для региона туризма, будет сформирована на базе вузов в Дагестане, сообщила врио президента отделения РСПП.

По словам Патимат Гамидовой, республика испытывает необходимость в специалистах всех перечисленных специальностей. Логисты региону понадобятся с учетом развития проекта коридора "Север-Юг", пишет ТАСС.

"В ходе расширения коридора "Север-Юг" должны быть реализованы проекты для экономического и социального развития регионов Северного Кавказа. Будут созданы объездные пути вокруг городов Дербента, Хасавюрта и Махачкалы, модернизированы порты, в частности, Махачкалинский торговый порт"

– Патимат Гамидова

Она добавила, что школа создается при координации с Минобрнауки РФ.