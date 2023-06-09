МТК Север-Юг даст Дагестану тысячи рабочих мест - Меликов

Опубликовано: 22:01, 9 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Открытие МТК Север-Юг откроет широкие перспективы перед Дагестаном. Он даст работу тысячам человек, позитивно повлияет на развитие экономики республики.

Дальнейшее развитие инфраструктуры в рамках проекта МТК Север-Юг создаст множество рабочих мест в нуждающемся в них Дагестане, сказал главы республики Сергей Меликов.

Что даст МТК Север-Юг Дагестану?

Меликов подчеркнул, что в результате запуска коридора в регионе появятся транспортные производственные центры, которым понадобятся тысячи рабочих рук.

Глава региона выразил уверенность в том, что завершение проекта позволит улучшить уровень жизни и, наконец, урегулировать социальные проблемы.

Руководитель Дагестана отметил и позитивное влияние, которое окажет МТК Север-Юг на развитие сферы туризма, которая идет в рост уже сейчас.

"Поэтому мы крайне заинтересованы в развитии коридора Север-Юг"

– Сергей Меликов

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Транспортная инфраструктура в Дагестане

Глава республики подчеркнул, что область транспортной инфраструктуры активно развивается в Дагестане в последние годы.

Меликов напомнил, что в республике:

идет расширение и реконструкция федеральных трасс и пунктов пропуска на границе с Азербайджаном;

будут построены транспортные обходы самых крупных городов - это столица республики Махачкала, Хасавюрт и Дербент;

проходит реконструкция аэропорта Махачкалы;

конкретизированы планы по развитию махачкалинского порта.