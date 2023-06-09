МТК Север-Юг даст Дагестану тысячи рабочих мест - Меликов

Дальнейшее развитие инфраструктуры в рамках проекта МТК Север-Юг создаст множество рабочих мест в нуждающемся в них Дагестане, сказал главы республики Сергей Меликов.
Что даст МТК Север-Юг Дагестану?
Меликов подчеркнул, что в результате запуска коридора в регионе появятся транспортные производственные центры, которым понадобятся тысячи рабочих рук.
Глава региона выразил уверенность в том, что завершение проекта позволит улучшить уровень жизни и, наконец, урегулировать социальные проблемы.
Руководитель Дагестана отметил и позитивное влияние, которое окажет МТК Север-Юг на развитие сферы туризма, которая идет в рост уже сейчас.
"Поэтому мы крайне заинтересованы в развитии коридора Север-Юг"
– Сергей Меликов
Транспортная инфраструктура в Дагестане
Глава республики подчеркнул, что область транспортной инфраструктуры активно развивается в Дагестане в последние годы.
Меликов напомнил, что в республике:
идет расширение и реконструкция федеральных трасс и пунктов пропуска на границе с Азербайджаном;
будут построены транспортные обходы самых крупных городов - это столица республики Махачкала, Хасавюрт и Дербент;
проходит реконструкция аэропорта Махачкалы;
конкретизированы планы по развитию махачкалинского порта.