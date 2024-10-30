В четырех регионах Узбекистане построят ГЭС до конца года

В Узбекистане в течение года построят ряд новых ГЭС. Они будут давать электроэнергию четырем регионам страны.

В Узбекистане до конца года введут в эксплуатацию ряд новых гидроэлектростанций. Объекты энергетики появятся в Ташкентской, Наманганской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях, информирует пресс-служба президента центральноазиатской республики.

Сообщается, что суммарная мощность станций составит около 162 МВт.

Работы также проводятся в Сырдарье, где возводится тепловая электростанция мощностью более 1500 МВт.

Напомним, что в конце июня Москва и Ташкент договорились о строительстве в Узбекистане АЭС. Первая станция появится возле озера Тузкан в Джизакской области.