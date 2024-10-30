Вестник Кавказа

В четырех регионах Узбекистане построят ГЭС до конца года

В четырех регионах Узбекистане построят ГЭС до конца года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Узбекистане в течение года построят ряд новых ГЭС. Они будут давать электроэнергию четырем регионам страны.

В Узбекистане до конца года введут в эксплуатацию ряд новых гидроэлектростанций. Объекты энергетики появятся в Ташкентской, Наманганской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях, информирует пресс-служба президента центральноазиатской республики. 

Сообщается, что суммарная мощность станций составит около 162 МВт. 

Работы также проводятся в Сырдарье, где возводится тепловая электростанция мощностью более 1500 МВт.

Напомним, что в конце июня Москва и Ташкент договорились о строительстве в Узбекистане АЭС. Первая станция появится возле озера Тузкан в Джизакской области.

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