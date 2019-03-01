Нихалойская ГЭС в Чечне заработает в 2027 году

Возводящаяся сейчас в Чечне Нихалойская ГЭС будет запущена в эксплуатацию в 2027 году, рассказал первый замгендиректора компании Русгидро Николай Карпухин.
"Мы сейчас строим в Чеченской Республике Нихалойскую ГЭС. Ее срок ввода в эксплуатацию – конец 2027 года у нас запроектирован"
– Карпухин
Еще две ГЭС, по словам замгендиректора, проходят сейчас модернизацию: это Кубанская ГАЭС (гидроаккумулирующая электростанция) в Карачаево-Черкесии, а также расположенная на Ставрополье Сенгилеевская ГЭС. Обе заработают уже в следующем году.
Карпухин добавил, что после завершения работ по этим трем станциям Русгидро сможет приступить к проектированию новых объектов.
Нихалойская ГЭС строится на реке Аргун в Шатойском районе Чечни, ее проектная мощность достигает 23 МВт. Эта ГЭС станет крупнейшим объектом гидроэнергетики в регионе.
Мощность Кубанской ГАЭС в результате реконструкции вырастет с 15,9 МВт до 18,9 МВт, Сенгилеевской ГЭС – с 15 МВт до 18 МВт.