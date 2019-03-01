Нихалойская ГЭС в Чечне заработает в 2027 году

В компании Русгидро назвали сроки запуска строящихся и реконструируемых на Кавказе гидроэлектростанций - это Нихалойская и Сенгилеевская ГЭС, а также Кубанская ГАЭС.

Возводящаяся сейчас в Чечне Нихалойская ГЭС будет запущена в эксплуатацию в 2027 году, рассказал первый замгендиректора компании Русгидро Николай Карпухин.

"Мы сейчас строим в Чеченской Республике Нихалойскую ГЭС. Ее срок ввода в эксплуатацию – конец 2027 года у нас запроектирован"

– Карпухин

Еще две ГЭС, по словам замгендиректора, проходят сейчас модернизацию: это Кубанская ГАЭС (гидроаккумулирующая электростанция) в Карачаево-Черкесии, а также расположенная на Ставрополье Сенгилеевская ГЭС. Обе заработают уже в следующем году.

Карпухин добавил, что после завершения работ по этим трем станциям Русгидро сможет приступить к проектированию новых объектов.

Нихалойская ГЭС строится на реке Аргун в Шатойском районе Чечни, ее проектная мощность достигает 23 МВт. Эта ГЭС станет крупнейшим объектом гидроэнергетики в регионе.

Мощность Кубанской ГАЭС в результате реконструкции вырастет с 15,9 МВт до 18,9 МВт, Сенгилеевской ГЭС – с 15 МВт до 18 МВт.