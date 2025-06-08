В больницах Дагестана уже более 100 человек с признаками отравления

В больницы Дагестана продолжают поступать люди с признаками отравления – в них уже насчитывается 110 человек, часть из которых дети, проверки проводят прокуратура и Следственный комитет по региону.

Все большее число жителей Магарамкентского района Дагестана обращаются в больницы с признаками отравления – уже госпитализированы более 100 человек, сообщили в пресс-службе администрации района.

Большинство обратившихся за медицинской помощью – жители сел Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент, среди заболевших есть дети, рассказали в управлении Роспотребнадзора по Дагестану, передает РИА Новости.

"На сегодняшнее утро 110 человек в больницах"

- Роспотребнадзор региона

Точная причина столь массового отравления пока не установлена, однако предположение о том, что люди отравились водой, остается в силе – сейчас проверку этой версии ведут сотрудники прокуратуры Дагестана и специалисты Следственного комитета по республике, основное направление их работы – инспекция ресурсоснабжающей организаций на предмет соблюдения ею требований в сфере ЖКХ и обеспечении санитарных норм.

Ожидается, что вскоре поступят первые данные о причинах массового отравления, по их результатам следователи примут процессуальное решение.