Массовое отравление зафиксировано в Магарамкентском районе Дагестана

В Магарамкентском районе Дагестана специалисты местного отделения Роспотребнадзора зафиксировали множественные случаи кишечной инфекции, от которой пострадали жители сразу пяти населенных пунктов, надзорное ведомство начало эпидемиологическое расследование, сообщило в своем Telegram-канале республиканское управление Роспотребнадзора.
"В ночное время в управление поступила информация о множественных случаях кишечной инфекции среди жителей населенных пунктов Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент… Согласно предварительным данным, случаи заболевания связаны с водным путем передачи инфекции"
- Роспотребнадзор по Дагестану
Сейчас в очаге работают специалисты надзорного ведомства, которые собирают пробы воды и биоматериала от пострадавших.
Также проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, который поможет медикам локализовать очаг на время инкубационного периода. К проверке массового отравления подключилась прокуратура региона.