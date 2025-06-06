Вестник Кавказа

Массовое отравление зафиксировано в Магарамкентском районе Дагестана

Массовое отравление зафиксировано в Магарамкентском районе Дагестана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью специалисты Роспотребнадзора по Дагестану зафиксировали массовое отравление в Магарамкентском районе: как полагают в ведомстве, произошло оно из-за некачественной питьевой воды.

В Магарамкентском районе Дагестана специалисты местного отделения Роспотребнадзора зафиксировали множественные случаи кишечной инфекции, от которой пострадали  жители сразу пяти населенных пунктов, надзорное ведомство начало эпидемиологическое расследование, сообщило в своем Telegram-канале республиканское управление Роспотребнадзора.

"В ночное время в управление поступила информация о множественных случаях кишечной инфекции среди жителей населенных пунктов Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент… Согласно предварительным данным, случаи заболевания связаны с водным путем передачи инфекции"

- Роспотребнадзор по Дагестану

Сейчас в очаге работают специалисты надзорного ведомства, которые собирают пробы воды и биоматериала от пострадавших.

Также проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, который поможет медикам локализовать очаг на время инкубационного периода. К проверке массового отравления подключилась прокуратура региона. 

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