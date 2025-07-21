Вестник Кавказа

В Баку опровергли распространившиеся в соцсетях дипфейки

В Баку опровергли распространившиеся в соцсетях дипфейки
Агентство развития СМИ Азербайджана распространило опровержение разошедшихся в соцсетях дезинформационных сообщений, якобы сделанных от лица азербайджанских государственных деятелей.

Власти Азербайджана опровергли не соответствующие действительности заявления, распространенные в ряде аккаунтов в соцсетях от имени некоторых государственных деятелей АР, рассказали в Агентстве развития СМИ Азербайджана.

В ведомстве уточнили, что эти видеоролики были сфабрикованы с использованием технологий deep fake с помощью искусственного интеллекта. В агентстве добавили, что они представляют собой пример грубой манипуляции информацией, цель которой – ввести в заблуждение общественность.

Агентство призвало доверять только информации, публикуемой официальными источниками, а также получать сведения, выражающие официальную точку зрения государства, от информагентств и других профессиональных азербайджанских медиасубъектов.

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