Реальный мир на Южном Кавказе уже существует – Баку

Хикмет Гаджиев заявил, что тема противостояния Азербайджана и Армении не стоит на повестке дня. Он назвал недавнюю встречу в Абу-Даби конструктивной.

Помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев сообщил, что тема военного столкновения между Азербайджаном и Арменией утратила актуальность и больше не стоит на повестке дня.

Он отметил, что иногда страны подписывают мирные соглашения без реального мира, но на Южном Кавказе – наоборот: реальный мир уже существует, хоть и остались спорные моменты.

Гаджиев подчеркнул, что Баку и Ереван продвигаются в обсуждении мирного договора, текст которого уже согласован. Помощник добавил, что есть детали, требующие уточнения.

"Во-первых, в Конституции Армении содержатся претензии на территорию Азербайджана. Любая конституция является внутренним делом страны, если только в ней не упоминается название другой страны или конкретного региона другой страны"

- Хикмет Гаджиев

Он заявил, что Азербайджан хочет подписать мирное соглашение не только с руководством Армении, но и с армянским народом, чтобы он положил конец все претензиям к Азербайджану.

Гаджиев также назвал конструктивным недавние переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и армянского премьер-министра Никола Пашиняна в Абу-Даби.

Он добавил, что Баку и Еревану не нужно, чтобы кто-то говорил о том, как жить в мире или сосуществовать друг с другом.