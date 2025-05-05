Вестник Кавказа

Армения отклонила предложение США об аренде части Зангезурского коридора

Армения отклонила предложение США об аренде части Зангезурского коридора
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В парламенте Армении заявили, что отклонили предложение США об аренде дороги в 42 км через Сюник. Там добавили, что Ереван видит опасность уступки суверенитета.

Депутат армянского парламента от правящей фракции "Гражданский договор" Арман Егоян сообщил об отказе Армении от предложения США об аренде части Зангезурского коридора – 42-километровой дороги через Сюник.

Парламентарий отметил, что идея Вашингтона об аренде неприемлема для Еревана. Он добавил, что Армения заметила в данном предложении опасность уступки суверенитета.

Егоян добавил, что власти страны согласны рассматривать вопрос разблокирования коммуникаций региона в рамках соблюдения принципов суверенитета, юрисдикции, взаимности и территориальной целостности.

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