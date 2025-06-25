В Азербайджане за неделю обезвредили более 600 мин и боеприпасов

ANAMA: за неделю на освобожденных территориях Азербайджана обезвредили более 600 мин и боеприпасов.
Усилиями саперов удалось за последнюю неделю очистить от мин 1 тыс 350 га освобожденных земель Азербайджана. Специалисты нейтрализовали более 100 мин и свыше 500 боеприпасов, информирует ANAMA.
Согласно отчету структуры, от минных угроз очищены территории Тертерского, Агдеринского, Кельбаджарского, Агдамского, Ходжалинского и других районов республики.
Несмотря на усилия минеров и взрывотехников, инциденты с подрывом мин продолжаются в Азербайджане. Так, сегодня в одном из сел Агдамского районе подорвался на мине сотрудник правоохранительных органов.