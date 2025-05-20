Вестник Кавказа

Азербайджанский полицейский подорвался на мине в Агдаме

Азербайджанский полицейский подорвался на мине в Агдаме
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Очередной минный инцидент случился на освобожденных территориях Азербайджана. На мине в агдамском селе подорвался сотрудник полиции.

В селе Паправанд Агдамского района Азербайджана ни мине подорвался полицейский.

Согласно совместному заявлению пресс-службы МВД, Генпрокуратуры и Агентства Азербайджана по разминированию(ANAMA), инцидент произошел с сотрудником Агдамского районного управления полиции. Сообщается, что офицер полиции получил ранение при исполнении служебных обязанностей. В результате подрыва на противопехотной мине правоохранитель был госпитализирован, ему ампутировали правую ногу по щиколотку.

По факту происшествия организовано расследование.

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