Очередной минный инцидент случился на освобожденных территориях Азербайджана. На мине в агдамском селе подорвался сотрудник полиции.
В селе Паправанд Агдамского района Азербайджана ни мине подорвался полицейский.
Согласно совместному заявлению пресс-службы МВД, Генпрокуратуры и Агентства Азербайджана по разминированию(ANAMA), инцидент произошел с сотрудником Агдамского районного управления полиции. Сообщается, что офицер полиции получил ранение при исполнении служебных обязанностей. В результате подрыва на противопехотной мине правоохранитель был госпитализирован, ему ампутировали правую ногу по щиколотку.
По факту происшествия организовано расследование.