В Армении арестовали главу молодежного крыла "Дашнакцутюн"

Один из лидеров армянских националистов Андраник Чамичян ближайшие два месяца проведет под арестом.

Суд в Армении арестовал на два месяца главу молодежного крыла радикальной националистической партии "Дашнакцутюн" Андраника Чамичяна, информируют армянские СМИ.

Политик обвиняется в планировании и подготовке теракта. Как заявил адвокат арестованного Рубен Меликян, внимание армянских силовиков привлек досуг националиста, который увлекается страйкболом. Это якобы и стало основанием для обвинения.

Суд не стал запрещать свидания Чамичяна с родными, хотя на этом настаивало следствие.