Вестник Кавказа

В Армении арестовали главу молодежного крыла "Дашнакцутюн"

В Армении арестовали главу молодежного крыла "Дашнакцутюн"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Один из лидеров армянских националистов Андраник Чамичян ближайшие два месяца проведет под арестом.

Суд в Армении арестовал на два месяца главу молодежного крыла радикальной националистической партии "Дашнакцутюн" Андраника Чамичяна, информируют армянские СМИ. 

Политик обвиняется в планировании и подготовке теракта. Как заявил адвокат арестованного Рубен Меликян, внимание армянских силовиков  привлек досуг националиста, который увлекается страйкболом. Это якобы и стало основанием для обвинения. 

Суд не стал запрещать свидания Чамичяна с родными, хотя на этом настаивало следствие.

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