Армянские силовики проводят обыски у националистов из "Дашнакцутюн"

Армянские правоохранители сегодня утром проводят обыски у представителей радикальной националистической партии "Дашнакцутюн".
В частности, неожиданный визит мужчин в форме пришлось пережить депутату от фракции "Армения", члену "Дашнакцутюн" Гегаму Манукяну. В рамках оперативных действий также был задержан сын политика – Тарон.
Силовики нагрянули и к другим националистам из "Дашнакцутюн". Так, был задержан член Ереванского городского комитета радикальной партии Арсен Мартоян.
В фокусе внимания силовых структур оказались руководитель аппарата Верховного органа "Дашнакцутюн" Ваагн Матинян, а также член совета общины "Егвард", глава центрального управления молодёжного союза партии армянских радикалов Геворг Мурадян. Они также были задержаны.
Напомним, что в конце июня премьер Армении Никол Пашинян заявил о несостоявшейся попытке госпереворота со стороны националистов из "Священной борьбы" Роберта Кочаряна. По словам политика, радикалы готовили теракты на территории страны, которые были предотвращены силовыми структурами.