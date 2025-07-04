Армянские силовики проводят обыски у националистов из "Дашнакцутюн"

Силовики провели обыски и задержания в домах видных армянских националистов из "Дашнакцутюн". Это происходит на фоне борьбы с организацией "Священная борьба" Роберта Кочаряна, которая, по заявлениям официального Еревана, готовила госпереворот.

Армянские правоохранители сегодня утром проводят обыски у представителей радикальной националистической партии "Дашнакцутюн".

В частности, неожиданный визит мужчин в форме пришлось пережить депутату от фракции "Армения", члену "Дашнакцутюн" Гегаму Манукяну. В рамках оперативных действий также был задержан сын политика – Тарон.

Силовики нагрянули и к другим националистам из "Дашнакцутюн". Так, был задержан член Ереванского городского комитета радикальной партии Арсен Мартоян.

В фокусе внимания силовых структур оказались руководитель аппарата Верховного органа "Дашнакцутюн" Ваагн Матинян, а также член совета общины "Егвард", глава центрального управления молодёжного союза партии армянских радикалов Геворг Мурадян. Они также были задержаны.

Напомним, что в конце июня премьер Армении Никол Пашинян заявил о несостоявшейся попытке госпереворота со стороны националистов из "Священной борьбы" Роберта Кочаряна. По словам политика, радикалы готовили теракты на территории страны, которые были предотвращены силовыми структурами.