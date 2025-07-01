Вестник Кавказа

Акция с требованием отключить российские телеканалы прошла в Армении

Акция с требованием отключить российские телеканалы прошла в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Армении прошла акция против вещания российских телеканалов. Ее участники выступали за то, чтобы исключить их из общественного мультикомплекса.

В Ереване 9 июля состоялась протестная акция, участники которой выступают за исключение российских телеканалов из общественного мультикомплекса и кабельных сетей.

Акция прошла возле здания Министерства высокотехнологической промышленности Армении.

По данным местных СМИ, против ретрансляции в общественном мультиплексе каких-либо зарубежных телеканалов, в том числе российских, выступил председатель партии "Во имя Республики" Арман Бабаджанян. Он подчеркнул, что законодательство республики позволяет это обеспечить.

По словам Бабаджаняна, в эфирах этих телеканалов происходят оскорбления Армении. В свою очередь, замглавы партии Рубен Меграбян высказался также за запрет деятельности "Sputnik Армения".

 

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