Вестник Кавказа

Россия и Армения сверили часы по предстоящим контактам

Галузин Михаил
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Заместитель главы МИД РФ обсудил с послом Армении в России график предстоящих двухсторонних встреч по региональной повестке и довел до посла Армении важность конструктивного новостного фона в отношении России.

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин сегодня провел встречу с Чрезвычайным и полномочным послом Армении в России Гургеном Арсеняном, сообщили в МИД России.

"В ходе разговора до главы дипмиссии была доведена позиция о необходимости поддержания в Армении конструктивного информационного фона вокруг России и двусторонних связей. В таком контексте подтверждено российское предложение провести очередной раунд консультаций профильных ведомств России и Армении"

- МИД РФ

Также дипломаты обсудили вопросы двусторонней и региональной повестки дня и сверили часы по графику предстоящих российско-армянских контактов, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
590 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.