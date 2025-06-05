Россия и Армения сверили часы по предстоящим контактам

Заместитель главы МИД РФ обсудил с послом Армении в России график предстоящих двухсторонних встреч по региональной повестке и довел до посла Армении важность конструктивного новостного фона в отношении России.

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин сегодня провел встречу с Чрезвычайным и полномочным послом Армении в России Гургеном Арсеняном, сообщили в МИД России.

"В ходе разговора до главы дипмиссии была доведена позиция о необходимости поддержания в Армении конструктивного информационного фона вокруг России и двусторонних связей. В таком контексте подтверждено российское предложение провести очередной раунд консультаций профильных ведомств России и Армении"

- МИД РФ

Также дипломаты обсудили вопросы двусторонней и региональной повестки дня и сверили часы по графику предстоящих российско-армянских контактов, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.