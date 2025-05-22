МИД Армении: отношения Москвы и Еревана основаны на партнерстве

Глава МИД Армении заявил, что отношения и обязательства Москвы и Еревана основаны на партнерстве и записаны на бумаге. Помимо этого, страны поддерживают хорошее сотрудничество по различным направлениям.

Отношения Россия и Армении основаны на партнерстве, заявил глава МИД РА Арарат Мирзоян в ходе выступления в Национальном Собрании (парламенте).

"Вы знаете, что наши отношения и обязательства определены на бумаге. Мы стараемся выполнить все обязательства, изложенные в документе. Кроме того, у нас очень хорошее сотрудничество в различных областях"

- Арарат Мирзоян

Он подчеркнул, что Армения состоит в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и имеет там взаимовыгодное сотрудничество.

Несмотря на это, у Москвы и Еревана "есть принципиальные вопросы, по которым у российских партнеров есть свои представления", а у армянской стороны – свои". Министр назвал это здоровыми отношениями.

Напомним, что 21 мая Арарат Мирзоян провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым в Ереване. Тогда она заявил, что Ереван ориентируется на долгосрочное и взаимовыгодное партнерство с Москвой.