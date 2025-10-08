В Анталье появится новый архитектурный символ

Анталья обретет новый символ города, им станет башня, которую установят в аэропорту. Стеклянное изогнутое здание станет отсылкой к ликийским маякам.

В аэропорту Антальи планируется построить современную башню управления воздушным движением, рассказали в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

Высота башни составит 77 м, площадь – 11 100 кв м. Здание будет включать 14 этажей.

Особого внимания заслуживает архитектура новой башни: высокое изогнутое здание со светоотражающими элементами вдохновлено историческими ликийскими маяками. Днем башня будет отражать солнечный свет, а в темное время суток – освещать пространство вокруг.

"Новая башня станет не только центром управления воздушным движением, но и символом, который добавит ценности архитектурному облику города"

– глава Минтранса Турции Абдулкадир Уралоглу

Отмечается, что строительство новой башни управления полетами позволит значительно увеличить пропускную способность международного аэропорта.

В прошлом году пассажиропоток воздушной гавани в Анталье установил очередной рекорд и превысил 39 млн, в 2025 году пассажиропоток может оказаться еще выше.