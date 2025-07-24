Вестник Кавказа

В Анкаре началась официальная встреча Эрдогана и Токаева

В Анкаре началась официальная встреча Эрдогана и Токаева
© Фото: пресс-службы Акорды
Лидера Казахстана в Анкаре встретили почетным караулом и залпами орудий.

Лидеры Турции и Казахстана Реджеп Тайип Эрдоган и Касым-Жомарт Токаев начали встречу в Анкаре, сообщает пресс-служба казахстанского лидера. 

Официальная встреча двух лидеров началась с торжественной церемонией с почетным караулом и конной гвардией. В рамках церемонии прозвучали государственные гимны двух стран, а также были произведены залпы из орудий. 

Эрдоган и Токаев представили участников делегаций, после чего началась переговорная часть встречи. 

Напомним, что прибывший накануне Токаев сегодня днем посетил мавзолей первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.

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