Вестник Кавказа

В администрации Махачкалы прошли обыски по делу о халатности

В администрации Махачкалы прошли обыски по делу о халатности
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В мэрии дагестанской столицы прошли обыски по уголовному делу о расселении аварийного жилья.

Силовики нагрянули в мэрию Махачкалы для проведения обысков  по делу о халатности при расселении аварийного здания, передали в пресс-службе регионального СК. 

"Сегодня следователи провели обыски в администрации города Махачкалы, МКУ (муниципальное казенное учреждение - ред.) "Управление по делам ГО и ЧС города Махачкалы" и МКУ "Управление по жилищным вопросам" города Махачкалы"

– пресс-служба СК 

Силовые структуры пока не давали подробностей относительно сути дела. 

Напомним, что в июне в отставку по собственному желанию отправился мэр Махачкалы Юсуп Умавов.

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