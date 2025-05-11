В администрации Махачкалы прошли обыски по делу о халатности

В мэрии дагестанской столицы прошли обыски по уголовному делу о расселении аварийного жилья.

Силовики нагрянули в мэрию Махачкалы для проведения обысков по делу о халатности при расселении аварийного здания, передали в пресс-службе регионального СК.

"Сегодня следователи провели обыски в администрации города Махачкалы, МКУ (муниципальное казенное учреждение - ред.) "Управление по делам ГО и ЧС города Махачкалы" и МКУ "Управление по жилищным вопросам" города Махачкалы"

– пресс-служба СК

Силовые структуры пока не давали подробностей относительно сути дела.

Напомним, что в июне в отставку по собственному желанию отправился мэр Махачкалы Юсуп Умавов.