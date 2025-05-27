В Абхазии появится археологический музей под открытым небом

Музей под открытым небом будет создан в Абхазии. Туристы смогут посетить древнюю крепость в селе Маркула.

На востоке Абхазии планируется создать музей под открытым небом.

Музей будет включать Маркульское городище, оборонительную башню и руины древнего храма, в котором сохранился престол. Памятник античности и средневековья находится в селе Маркула Очамчырского района.

Создание музея в Маркуле поможет развитию туристического потенциала восточной Абхазии, заявил главы Минтуризма Абхазии Астамура Логуа, который сегодня побывал в селе.

Древнее городище в Маркуле было обнаружено в 2013 году учеными из РФ и Абхазии, на территории проводятся археологические раскопки, в ходе которых обнаруживаются уникальные артефакты.

Отметим, что руины древней крепости в Маркуле могут включить в разрабатываемый в республике маршрут "Сказочная восточная Абхазия".