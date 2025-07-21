Ужесточения антироссийских санкций Сенатом США не будет до конца лета - СМИ

Сенат США не примет законопроект об ужесточении санкций против России до конца лета, пишет The Hill. В начале августа Сенат США уходит на каникулы.

Сенат Конгресса США уходит на каникулы, законопроект об ужесточение санкций против России не будет принят до конца лета, пишет газета The Hill.

По данным издания, на время каникул Сената, президент США Дональд Трамп получает "свободу действий" относительно новых санкций против РФ и ее торговых партнеров.

"Хотя ястребы из числа сенаторов хотели, чтобы их законопроект о санкциях был принят до месячных каникул, они в итоге передали решение относительно этого в руки президента США Трампа, по крайней мере на лето"

– The Hill

Сенаторы вернутся к работе в начале сентября, тогда начнется новая рабочая сессия.